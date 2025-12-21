’ہمارے کھلاڑی کو نظر لگ گئی‘، محسن نقوی کی زخمی کرکٹر محمد شایان کی عیادت
دبئی میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر محمد شایان دوران فیلڈنگ کے دوران زخمی ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی فوری طور پر اسپتال پہنچے اور کھلاڑی کی عیادت کی۔
انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستانی وکٹ کیپر محمد شایان فیلڈنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اپنی نگرانی میں زخمی وکٹ کیپر کو ایمبولنس میں روانہ کیا اور ڈاکٹرز کو ہدایت کی کہ شایان کو بہترین علاج فراہم کیا جائے۔
محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہمارے پلیئر کو نظر لگ گئی ہے جب کہ انہوں نے اسپتال پہنچ کر وکٹ کیپر کی عیادت بھی کی۔
واضح رہے کہ انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان نے بھارت کو 191 رنز سے عبرتناک شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کرلیا ہے۔
صدر مملکت آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف سمیت قومی سیاسی قیادت سمیت عوام نے بہترین کارکردگی پر ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔