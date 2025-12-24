پنسلوانیا: نرسنگ ہوم میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 2 افراد ہلاک

پنسلوانیا: نرسنگ ہوم میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، 2 افراد ہلاک
پنسلوانیا کے شہر فِلادلفیا کے مضافاتی علاقے میں ایک نرسنگ ہوم میں دھماکے اور آگ کے بعد دو افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے۔
فائر چیف کیون ڈپولیٹو کے مطابق تقریباً پانچ افراد لاپتہ ہو سکتے ہیں، تاہم حکام نے واضح کیا کہ یہ ابتدائی معلومات ہیں۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ مریضوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔
سی این این کے مطابق پنسلوانیا کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کی ترجمان روتھ ملر نے میڈیا کو بتایا کہ ابتدائی اطلاعات آئیں کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ بکس کاؤنٹی جم اومالی نے ایک بیان میں کہا کہ عمارت کا ایک حصہ مبینہ طور پر منہدم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنسلوانیا اور نیو جرسی کی متعدد ایجنسیاں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔
پنسلوانیا کے گورنر جوش شاپیرو نے کہا کہ انہیں معاملے پر بریفنگ دی گئی ہے اور وہ مقامی حکام سے رابطے میں ہیں۔ صورت حال اب تک غیریقینی ہے، اور آس پاس کے لوگوں کو حکام کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے۔
پولیس کے مطابق، ’جب عملہ موقع پر پہنچا، تو عمارت میں دھماکہ ہوا۔ حفاظتی وجوہات کی بنا پر فطری گیس اور بجلی کی سپلائی بند کر دی گئی۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا سامان یا گیس دھماکے میں شامل تھا یا نہیں۔‘
ڈپولیٹو نے بتایا کہ ابتدائی ریسکیو کے دوران عملے نے فوراً موجود تمام افراد کو باہر نکالا کیونکہ ابھی بھی گیس کی شدید خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 15 سے 30 سیکنڈ بعد، فائر فائٹرز کے عمارت چھوڑنے کے بعد ایک اور دھماکہ اور آگ بھڑک اٹھی، جس سے ابتدائی ریسکیو کے دوران حالات کتنے خطرناک تھے، ظاہر ہوا۔
عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا، پہلی منزل جزوی طور پر تہہ خانے میں گر گئی، ڈپولیٹو نے کہا۔ گورنر شاپیرو نے دھماکے کو ”واقعی مہلک“ قرار دیا۔