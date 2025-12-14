ایک ملاقات میں باجوہ نے فیض حمید سے کہا رانا بہت موٹا ہوگیا، اسے دوبارہ اسمارٹ بناؤ: رانا ثنا اللہ
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ ایک ملاقات میں جنرل باجوہ نے فیض حمید سے کہا رانا بہت موٹا ہوگیا ہے اسے دوبارہ اسمارٹ بناؤ، اس پر میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں اس کا حساب کرے گا۔
اتوار کو ایک انٹرویو کے دوران سابق وفاقی وزیر رانا ثنا اللہ نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں معاملات سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید، سابق آرمی چیف جنرل (ر) قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیراعظم عمران خان کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔
رانا ثنا اللہ نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔
وزیر اعظم کے مشیر نے مزید کہا کہ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی، جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت اسمارٹ تھے، فیض، رانا صاحب کو دوبارہ اسمارٹ بناؤ، اس پر میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں اس کا حساب کرے گا۔
دوسری جانب سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل (ر) فیض حمید کی سزا کے بعد بعض سیاسی اور میڈیا حلقوں میں سابق آرمی چیف جنرل (ر) قمر جاوید باجوہ کے خلاف قانونی کارروائی کے امکان پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔
تاہم باخبر ذرائع نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیرِ عمل ہے۔