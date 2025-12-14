ایک ملاقات میں باجوہ نے فیض حمید سے کہا رانا بہت موٹا ہوگیا، اسے دوبارہ اسمارٹ بناؤ: رانا ثنا اللہ

میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں اس کا حساب کرے گا، مشیر وزیراعظم
ویب ڈیسک
شائع 14 دسمبر 2025 06:21pm
پاکستان

وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ ایک ملاقات میں جنرل باجوہ نے فیض حمید سے کہا رانا بہت موٹا ہوگیا ہے اسے دوبارہ اسمارٹ بناؤ، اس پر میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں اس کا حساب کرے گا۔

اتوار کو ایک انٹرویو کے دوران سابق وفاقی وزیر رانا ثنا اللہ نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے دور میں معاملات سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید، سابق آرمی چیف جنرل (ر) قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیراعظم عمران خان کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔

رانا ثنا اللہ نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔

وزیر اعظم کے مشیر نے مزید کہا کہ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی، جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت اسمارٹ تھے، فیض، رانا صاحب کو دوبارہ اسمارٹ بناؤ، اس پر میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں اس کا حساب کرے گا۔

دوسری جانب سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل (ر) فیض حمید کی سزا کے بعد بعض سیاسی اور میڈیا حلقوں میں سابق آرمی چیف جنرل (ر) قمر جاوید باجوہ کے خلاف قانونی کارروائی کے امکان پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔

تاہم باخبر ذرائع نے ان دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیرِ عمل ہے۔

