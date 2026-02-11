نوزائیدہ بچے موسیقی پر کیوں جھومتے ہیں؟ شائع 11 فروری 2026 12:03pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Babies Can Sense Music Rhythm from Birth, Research Shows - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے بدلے آئی سی سی سے کیا مانگا، اندرونی کہانی سامنے آگئی ’بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کی تین شرائط ہیں‘: بھارتی میڈیا کا دعویٰ بنگلادیش کو کیا کچھ ملے گا؟ آئی سی سی نے مذاکرات کی تفصیلات جاری کر دیں پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے بدلے آئی سی سی سے کیا مانگا، اندرونی کہانی سامنے آگئی ’بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کی تین شرائط ہیں‘: بھارتی میڈیا کا دعویٰ بنگلادیش کو کیا کچھ ملے گا؟ آئی سی سی نے مذاکرات کی تفصیلات جاری کر دیں تازہ ترین نیٹ بلنگ پالیسی پر عوامی احتجاج؛ وزیراعظم نے معاملے کا نوٹس لے لیا ٹی20 ورلڈکپ کا سنسنی خیز میچ؛ جنوبی افریقا کی افغانستان کو دوسرے سُپر اوور میں شکست پی ایس ایل 2026 کی نیلامی: عماد وسیم، کولن منرو سمیت کئی بڑے نام نہ بِک سکے