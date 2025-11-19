Karachi streets in poor condition; travel difficult, residents frustrated - Aaj Pakistan News

Karachi streets in poor condition; travel difficult, residents frustrated - Aaj Pakistan News
Published 19 Nov, 2025 02:00pm
ویڈیوز
Karachi streets in poor condition; travel difficult, residents frustrated - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین