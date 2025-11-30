کیلیفورنیا میں بچے کی سالگرہ کی تقریب کے دوران فائرنگ، 4 افراد ہلاک
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اسٹاکٹن میں ایک خاندانی تقریب کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوگئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ بچے کی سالگرہ کی پارٹی میں پیش آیا۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فائرنگ کا واقعہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اسٹاکٹن کے شمالی علاقے میں ہفتے کی رات پیش آیا۔ اسٹاکٹن کے نائب میئر جیسن لی کے مطابق فائرنگ بچے کی سالگرہ کی تقریب کے دوران ہوئی۔
انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ واقعے کی تفصیلات جاننے کے لیے حکام سے رابطے میں ہیں اور اس معاملے کی حقیقت سامنے لائی جائے گی۔
پولیس کے مطابق فائرنگ کی اطلاع مقامی وقت کے مطابق شام 6 بجے کے قریب ملی۔ سان جواکین کاؤنٹی شیرف آفس نے بتایا کہ تقریباً 14 افراد کو گولیاں لگیں جن میں سے 4 موقع پر ہلاک ہوگئے۔
ابتدائی بیان کے مطابق واقعہ ٹارگٹڈ لگتا ہے تاہم تحقیقات جاری ہیں۔ مقامِ وقوعہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور تفتیشی ٹیمیں شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔
پولیس نے کہا کہ واقعے کے حوالے سے معلومات محدود ہیں اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکام کی جانب سے ابھی تک حملہ آور کے بارے میں کوئی تفصیل جاری نہیں کی گئی۔