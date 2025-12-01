Pakistan vs. Taliban: Latest on TTP Conflict & Escalating Afghan Border Tensions - Dus

Pakistan vs. Taliban: Latest on TTP Conflict & Escalating Afghan Border Tensions - Dus
Published 01 Dec, 2025 12:00am
ویڈیوز
Pakistan vs. Taliban: Latest on TTP Conflict & Escalating Afghan Border Tensions - Dus
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین