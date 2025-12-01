58 TTP Camps in Afghanistan | Regional Security Threat #shorts
58 TTP Camps in Afghanistan | Regional Security Threat #shorts
مزید خبریں
Umrah Pilgrims Offloaded | Airport & Immigration Rules #shorts
Afghanistan Economy Collapse | India’s Deception Exposed #shorts
Petrol & Diesel Prices Cut | Relief for Public | Fuel Rate Update | 12AM Aaj News Headlines
Pakistani Travelers Offloaded: Understanding New Airport Immigration Laws & FIA Action - Dus
Pakistan-Afghan Border Closure: $300M Pharma Exports at Risk & Trade Crisis - Dus
Pakistan vs. Taliban: Latest on TTP Conflict & Escalating Afghan Border Tensions - Dus
مقبول ترین