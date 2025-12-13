ایپسٹین فائلز کا دوسرا حصہ
امریکی ایوانِ نمائندگان کی اوور سائٹ کمیٹی کے ڈیموکریٹ ارکان نے جیفری ایپسٹین کی جائیداد سے حاصل کی گئی کچھ تصاویر جاری کی ہیں، جن میں کئی بااثر اور معروف شخصیات کو ایپسٹین کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ان تصاویر میں سابق اور موجودہ امریکی صدور سمیت سیاست، کاروبار اور دیگر شعبوں کی نمایاں شخصیات شامل ہیں۔ اگرچہ ان میں سے کئی افراد کے نام پہلے بھی ایپسٹین سے جوڑے جا چکے ہیں، لیکن یہ تصاویر ان تعلقات کی نوعیت اور حد کے بارے میں نئی بحث کو جنم دے رہی ہیں۔ اس گیلری میں کچھ تصاویر حساس اور غیراخلاقی نوعیت کے باعث شامل نہیں کی گئی ہیں۔
Donald Trump
Jeffrey Epstein
Bill Clinton
Richard Branson
Ehud Barak
GHISLAINE MAXWELL
Epstein files
israeli prime minsiter
Steve Bannon
Woody Allen
