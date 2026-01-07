آپس میں دشمن دہشتگرد پاکستان کے خلاف ایک کیوں؟ شائع 07 جنوری 2026 10:20am Today Videos Join our Whatsapp Channel Taliban | ISIS | Pakistan Threat | DG ISPR Statement - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین امریکی اور اسرائیلی حملے کا خدشہ، آیت اللہ خامنہ ای کے فرار کا منصوبہ بے نقاب بھارتی وفد نے خالدہ ضیا کے جنازے میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی، ایاز صادق کا انکشاف وزٹ ویزہ پر پاکستان آ کر شادی کرنے والی بھارتی خاتون ڈی پورٹ امریکی اور اسرائیلی حملے کا خدشہ، آیت اللہ خامنہ ای کے فرار کا منصوبہ بے نقاب بھارتی وفد نے خالدہ ضیا کے جنازے میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی، ایاز صادق کا انکشاف وزٹ ویزہ پر پاکستان آ کر شادی کرنے والی بھارتی خاتون ڈی پورٹ تازہ ترین حکومت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے: رانا ثناء اللہ وینزویلا کے بعد گرین لینڈ امریکا کے نشانے پر، فوجی آپشنز پر غور شروع افغانستان میں سونے کی کان پر چینی کمپنی اور مقامی باشندوں کے درمیان جھڑپ، ہلاکتوں کی اطلاع