نیو یارک: ایران کی حمایت میں احتجاج اور گرفتاریاں
امریکی شہر نیویارک میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کے خلاف بڑا احتجاج ہوا جہاں بڑی تعداد میں مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر شدید نعرے بازی کی اور امریکی پالیسیوں کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جنگی اقدامات کی حمایت فوری طور پر بند کی جائے۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کارروائی کرتے ہوئے 100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا، جبکہ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ جنگ اور ہتھیاروں کی فراہمی کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اور اس مسئلے کو عالمی سطح پر بھی اٹھاتے رہیں گے۔
