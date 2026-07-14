Karachi Mayor Murtaza Wahab Vows Swift Legal Action Against Suspects - Aaj News

Karachi Mayor Murtaza Wahab Vows Swift Legal Action Against Suspects - Aaj News
Published 14 Jul, 2026 12:00pm
ویڈیوز
Karachi Mayor Murtaza Wahab Vows Swift Legal Action Against Suspects - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین