'اس منہ کے ساتھ گئے تو رشتہ کینسل ہوجائے گا' شائع 14 جولائ 2026 12:42pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Viral Wedding Moment | Bride Goes To In-Laws House | Funny Marriage Story | The Journalist Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا پاکستان میں سونے کی قیمت میں زبردست کمی، فی تولہ قیمت کیا ہوگی؟ امریکا کے مسلسل حملے، روس نے اپنا 'ڈومز ڈے کمانڈ سینٹر' طیارہ تہران بھیج دیا ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا پاکستان میں سونے کی قیمت میں زبردست کمی، فی تولہ قیمت کیا ہوگی؟ امریکا کے مسلسل حملے، روس نے اپنا 'ڈومز ڈے کمانڈ سینٹر' طیارہ تہران بھیج دیا تازہ ترین ٹرمپ کی ایران کے 'پک ایکس ماؤنٹین' کو اڑانے کی دھمکی، یہ پہاڑ نیا اہم ترین ہدف کیوں بنا؟ ایرانی طیارے کی لینڈنگ روکنے کے لیے یمنی فورسز کے صنعا ایئرپورٹ پر فضائی حملے، معاملہ کیا ہے؟ امریکا کی ایران پر پانچ گھنٹے تک بمباری، جواب میں ایران نے دو اماراتی سُپر آئل ٹینکرز اُڑا دیے