پاکستانی ایئرپورٹس سائبر حملے سے محفوظ، فضائی آپریشن معمول کے مطابق جاری ہیں، پی ٹی اے
پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے تمام ہوائی اڈے سائبر حملوں سے محفوظ ہیں اورفلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہیں۔
اتھارٹی کے مطابق تمام سافٹ ویئر اور الیکٹرانک سسٹمز، بشمول امیگریشن مکمل طور پر فعال ہیں اور کسی قسم کی فنی خرابی یا سیکیورٹی خطرے کی اطلاع نہیں ملی۔
واضح رہے کہ یورپ اور برطانیہ کے بڑے ایئرپورٹس گزشتہ روز ایک بڑے سائبر حملے کی زد میں آگئے، جس کے باعث لندن ہیتھرو، برسلز اور برلن جیسے مصروف ہوائی اڈوں پر چیک اِن اور دیگر الیکٹرانک سسٹمز ناکارہ ہو گئے۔
مسافروں کو کئی گھنٹوں کی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ بعض ایئرپورٹس پر پروازیں منسوخ بھی کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق، کولنز ایئروسپیس کے الیکٹرانک سسٹمز اس حملے سے متاثر ہوئے، اور کمپنی نے تکنیکی مسئلے کی تصدیق کر دی ہے۔
اس حملے سے جہاں یورپی ہوائی اڈوں پر آپریشن شدید متاثر ہوا، وہیں پاکستانی ایئرپورٹس پر ائیرپورٹ اتھارٹی نے بروقت ردعمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے تمام ایئرپورٹس اس سائبر حملے سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔