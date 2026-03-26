پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ لاہور سے گرفتار
عالیہ حمزہ کے خلاف تھانہ شادمان میں مقدمہ درج تھا
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو لاہور سے گرفتار کرلیا گیا۔
ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور پولیس نے انہیں متعلقہ تھانے منتقل کر دیا ہے۔
گرفتاری کے بعد عالیہ حمزہ کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تاہم تاحال حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ مؤقف سامنے نہیں آیا۔
خیال رہے کہ رہنما تحریک انصاف عالیہ حمزہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں سزا یافتہ تھیں، عالیہ حمزہ کو 9 مئی کے مختلف مقدمات میں 10، 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔
حج پروازوں کا شیڈول جاری، پہلی پرواز 18 اپریل کو روانہ ہوگی
کم عمر مسیحی لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادی پر آئینی عدالت کا اہم فیصلہ
کراچی: مختلف علاقوں میں بارش اور بوندا باندی، موسم خوشگوار
ایران جنگ ہمارے دروازے تک پہنچ چکی، قوم ذہنی طور پر تیار رہے: خالد مقبول صدیقی
مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ ملک میں داخل، طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری
کفایت شعاری مہم: حکومتِ سندھ کی عوام سے گھروں سے کام کرنے کی اپیل
