پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ لاہور سے گرفتار

عالیہ حمزہ کے خلاف تھانہ شادمان میں مقدمہ درج تھا
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 26 مارچ 2026 01:41pm
پاکستان

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو لاہور سے گرفتار کرلیا گیا۔

ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور پولیس نے انہیں متعلقہ تھانے منتقل کر دیا ہے۔

گرفتاری کے بعد عالیہ حمزہ کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے تاہم تاحال حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ مؤقف سامنے نہیں آیا۔

خیال رہے کہ رہنما تحریک انصاف عالیہ حمزہ 9 مئی کے مختلف مقدمات میں سزا یافتہ تھیں، عالیہ حمزہ کو 9 مئی کے مختلف مقدمات میں 10، 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔

