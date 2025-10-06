فرانس کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، مقامی نیوز چینل کا دعویٰ

لائیو ٹی وی  
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 06 اکتوبر 2025 01:48pm
دنیا

فرانس کے وزیر اعظم سباستیان لیکورنیو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، فرانسیسی نیوز چینل بی ایف ایم ٹی وی نے پیر کو نامعلوم سرکاری ذرائع کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے۔

رپورٹ میں وزیر اعظم کے استعفے کی فوری وجوہات یا ایوانِ صدارت کی جانب سے کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

فرانسیسی صدر میکرون نے سباستیان لیکورنیو کا استعفیٰ منظور کرلیا ہے۔ الیزے پیلس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، “ سباستیان لیکورنیو نے صدرِ جمہوریہ کو اپنی حکومت کا استعفیٰ پیش کیا، جسے صدر نے قبول کر لیا ہے۔“

امریکی نیوز چینل سی این این کے مطابق فرانس کے وزیر اعظم نے ایک ماہ سے بھی کم مدت ملازمت کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔

لیکورنیو کا یہ فوری استعفیٰ غیر متوقع اور بے مثال قرار دیا جا رہا ہے، جو فرانس کے جاری سیاسی بحران میں ایک اور سنگین موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔

برطانوی خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کے مطابق فرانس کی انتہائی دائیں بازو کی جماعت نیشنل ریلی نے صدر ایمانوئل میکرون سے فوری طور پر نئے پارلیمانی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔

صدر میکرون نے 10 ستمبر 2025 کو اپنے قریبی ساتھی اور ملک کے وزیرِ دفاع سیبسٹین لاکورنو کو نیا وزیراعظم نامزد کیا تھا۔

