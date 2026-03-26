بنگلا دیش: مسافر بس دریا میں جا گری، 23 افراد جاں بحق
بنگلادیش میں دریائے پدما میں بس گرنے سے کم از کم 18 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بس فیری پر سوار ہونے کے دوران اپنا توازن کھو بیٹھی اور دریا میں جا گری، ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش میں مصروف ہیں۔
رپورٹس کے مطابق حادثہ دوپہر تقریباً 5:15 بجے دولت دیا فیری ٹرمینل پر پیش آیا۔ بس میں کم از کم 50 مسافر سوار تھے، جن میں 11 خواتین، آٹھ بچے اور چار مرد شامل ہیں۔ اب تک 22 لاشیں ان کے لواحقین کے حوالے کی جا چکی ہیں، جبکہ ایک لاش ابھی تک وصول نہیں کی گئی۔
حادثے کے بعد ریسکیو کشتی ’حمزہ‘ کے ذریعے بس کو چھ گھنٹے کی کوشش کے بعد نکالا گیا۔ بس کا ایک حصہ رات 11:15 بجے مقامی وقت کے مطابق پانی سے نظر آیا، جسے کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا۔ اس دوران شدید موسم کی وجہ سے ریسکیو آپریشن مزید مشکل ہو گیا۔
فائر سروس اور کوسٹ گارڈ کے غوطہ خور، پولیس اور فوج کی مدد سے لاپتہ افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بس عید کی تعطیلات کے بعد زیادہ تر مسافروں کو دارالحکومت ڈھاکا لے جا رہی تھی۔
حادثے کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں بس پانی میں ڈوبتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، اور وہاں موجود لوگ خوف کے مارے چیختے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چند ہی سیکنڈز میں بس مکمل طور پر پانی میں غرق ہو گئی۔