’لڑائی سے نہیں ڈرتے‘، ٹرمپ کے 100 فیصد ٹیرف اعلان کے بعد چینی وزارتِ تجارت کا سخت ردعمل
امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین پر اضافی سو فیصد ٹیرف عائد کرنے کے اعلان کے بعد چین کا سخت ردعمل سامنے آیا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کی جانب سے یکم نومبر سے تمام چینی مصنوعات پر مزید 100 فیصد ٹیرف عائد کرنے اور امریکی ساختہ اہم سافٹ ویئر کی برآمدات پر سخت پابندیاں لگانے کے اعلان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
رپورٹ کے مطابق چین نے واشنگٹن پر ”من مانی دوہرا معیار“ اپنائے جانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات دوطرفہ تجارتی مذاکرات کے ماحول کو نقصان پہنچائیں گے۔
اس حوالے سے چین کی وزارتِ تجارت نے اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ، ”امریکی فیصلے سے چین کے مفادات کو شدید نقصان پہنچے گا اور یہ ایک دوہرے معیار کی مثال ہے“۔
وزارت نے واضح کیا کہ چین ”لڑائی سے گریز کرتا ہے مگر لڑنے سے بھی نہیں ڈرتا“ اور صرورت پڑنے پر سخت جواب بھی دیا جائے گا۔
چین کی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ امریکا نے حالیہ میڈرڈ تجارتی مذاکرات کے بعد سے چین کے خلاف پابندیاں بڑھائی ہیں، کئی چینی کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے اور ان پابندیوں کا دائرہ کار غیر معقول انداز میں بڑھایا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ، ”ہر موقع پر بلند محصولات عائد کرنے کی دھمکی دینا چین کے ساتھ تعلقات کے لیے درست طریقہ نہیں۔ ہم امریکا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلط پالیسیاں درست کرے اور دونوں ممالک کے اقتصادی و تجارتی تعلقات کو مستحکم، صحت مند اور پائیدار بنائے۔“
چین نے امریکی بحری جہازوں پر خصوصی بندرگاہی فیس بھی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جسے واشنگٹن کی تازہ پابندیوں کے جواب میں ضروری دفاعی اقدام قرار دیا گیا ہے۔
وزارت تجارت نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکا اپنی موجودہ پالیسی جاری رکھتا ہے تو چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرے گا۔
واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے جمعہ کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ‘ٹروتھ سوشل’ پر اعلان کیا تھا کہ یکم نومبر سے امریکا چین پر 100 فیصد ٹیرف عائد کرے گا جو موجودہ ٹیرفز سے بھی زیادہ ہوں گے۔
ٹرمپ نے چین پر تجارت میں انتہائی جارحانہ رویہ اپنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکا اس کا برابر کا جواب دے گا۔ انہوں نے چین کی جانب سے لگائی گئی برآمدی پابندیوں کو اخلاقی بدنامی قرار دیا۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نئے امریکی ٹیرف سے صارفین کی الیکٹرانکس سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں تک کے شعبے متاثر ہو سکتے ہیں، جو پہلے ہی تجارتی پابندیوں کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہیں۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب صدر ٹرمپ کی جنوبی کوریا میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات متوقع ہے، تاہم انہوں نے بعد میں اس ملاقات کو منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی جبکہ چینی حکام نے تاحال اس ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔