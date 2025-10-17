Will This Winter Be Colder? La Niña Weather Pattern May Bring Intense Cold Pakistan Aaj Digital
Will This Winter Be Colder? La Niña Weather Pattern May Bring Intense Cold Pakistan Aaj Digital
مزید خبریں
Afghanistan Becomes India’s Proxy | Khawaja Asif Blames Kabul | TTP Involved | Pakistan news
Pakistan Afghanistan Ceasefire | Foreign Media Report False | Doha Talks Confirmed - Pakistan news
9PM Aaj News Headlines | Pak Afghan War: PM Shehbaz Sharif’s Big Decision on Afghan Refugees
Khan Meeting | KP CM Meeting Raises Concerns | Political Tensions | Rubaroo with Shaukat Piracha
PTI Election Defeat | Imran Khan Party in Trouble | Political Crisis | Pakistan news
KP CM Meeting | Syed Nasir Shah Criticism | Political Tensions | Pakistan Politics | Sindh News
مقبول ترین