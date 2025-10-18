لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 18, 2025  
24 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر مبینہ طور پر اغوا

تھانہ شمس کالونی میں مغوی کی اہلیہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 18 اکتوبر 2025 11:23am
پاکستان

نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن محمد عثمان کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق مقدمہ تھانہ شمس کالونی میں مغوی کی اہلیہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں نامعلوم افراد کے خلاف دفعہ 365 تعزیراتِ پاکستان کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔

AAJ News Whatsapp

ایف آئی آر میں مغوی کی اہلیہ نے مؤقف اختیار کیا کہ ان کے شوہر محمد عثمان کو نامعلوم افراد زبردستی لے گئے ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ انہوں نے اپیل کی کہ ”میرے خاوند کو فوری طور پر بازیاب کروایا جائے۔“

پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور مغوی کی تلاش کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔

Deputy Director of Operations

Muhammad Usman

National Cybercrime

Investigation Agency

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین