’نو کنگز‘ تحریک، امریکا میں صدر ٹرمپ کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے
امریکی صدر ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف امریکا کی تمام 50 ریاستوں میں ”نو کنگز“ کے عنوان سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ۔ نیویارک، واشنگٹن، شکاگو اور لاس اینجلس سمیت 2700 سے زائد مقامات پر احتجاج کیا گیا، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔
برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مظاہرین نے صدر ٹرمپ کو آمرانہ طرز حکمرانی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔م یہ مظاہرے ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب امریکی وفاقی حکومت شٹ ڈاؤن کی لپیٹ میں ہے اور بجٹ پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان شدید تعطل پایا جا رہا ہے۔
عالمی خبررساں اداروں کے مطابق، ملک بھر میں 2,500 سے زائد احتجاجی مظاہرے متوقع ہیں، جن میں لاکھوں افراد حصہ لے رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی حکومت آمرانہ رجحانات کی حامل ہے اور وہ فوجی طاقت کے ذریعے جابرانہ اقدامات کر رہے ہیں، جن میں تارکین وطن کو ڈی پورٹ کرنے کے لیے چھاپے، فوج کی تعیناتی اور نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کا شہروں میں داخلہ شامل ہیں۔
امریکا کے مختلف شہروں میں لوگوں نے غبارے، رنگین لباس، اور دھڑکتے ہوئے مجسمے لے کر سڑکوں پر مارچ کیا۔ مختلف عمروں اور طبقوں کے افراد، جن میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ، ریٹائر افراد اور پالتو جانوروں کے ساتھ، احتجاج میں شریک تھے۔ یہ مظاہرے تقریباً ہر شہر میں منعقد ہوئے، اور زیادہ تر جگہوں پر کوئی بھی سنگین قانون شکنی کی اطلاع نہیں ملی۔
نیویارک سے سیئٹل تک: ہزاروں افراد کا احتجاج
نیویارک سٹی کے ٹائمز اسکوائر میں 100,000 سے زائد افراد نے ٹرمپ کے خلاف احتجاج کیا، جہاں پولیس نے کہا کہ ”کوئی بھی احتجاجی گرفتاری“ نہیں ہوئی۔ بوسٹن، فلیڈلفیا، اٹلانٹا، شکاگو اور سیئٹل جیسے دیگر بڑے شہروں میں بھی ہزاروں افراد نے حصہ لیا، اور ان مقامات پر مظاہرین کی تعداد کئی دہائیوں تک پہنچی۔ سیئٹل میں، مظاہرین نے ایک میل سے زیادہ لمبی پریڈ نکالی، جس میں 25,000 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔
احتجاجات کے منتظمین میں سے ایک، ”انڈیویزیبل“ کی شریک بانی لیہ گرین برگ نے کہا، ”یہ امریکی اقدار کا حصہ ہے کہ ہم یہ کہیں ’ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے‘ اور اپنے حق کو پرامن طریقے سے استعمال کرتے ہوئے احتجاج کریں۔“
مظاہروں کا مقصد ٹرمپ کی پالیسیوں کو چیلنج کرنا تھا، جنہیں بہت سے امریکی آمرانہ سمجھتے ہیں۔ خاص طور پر ان کی حکومت کی جانب سے ناتجربہ کار وفاداروں کی بھرتی اور میڈیا پر دباؤ کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔
مظاہرین کا پیغام: آمریت کا کوئی مستقبل نہیں
مظاہرین کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کی حکومت کے اقدامات نے جمہوری اصولوں کو چیلنج کیا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر امریکی کا حق ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں بھی مظاہرین نے یو ایس کیپٹل کی طرف مارچ کیا، جہاں امریکی پرچم اور غبارے لیے ہوئے افراد اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔
ڈیموکریٹ رہنما چَک شومر اور سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی مظاہروں میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی طاقت ہی آمریت کے خلاف سب سے بڑی مزاحمت ہے۔ امریکی سول لبرٹیز یونین نے بتایا کہ ہزاروں رضاکاروں کو احتجاجی ریلیوں میں امن و امان برقرار رکھنے اور تصادم سے بچنے کی تربیت دی گئی ہے۔
دوسری جانب ریپبلکن رہنماؤں نے مظاہرین کو ‘مارکسسٹ’ قرار دیا اور کہا کہ یہ مظاہرے امریکی حکومت کے شٹ ڈاؤن کو مزید طول دے رہے ہیں۔ اسپیکر مائیک جانسن نے ان ریلیوں کو ‘ہیٹ امریکا ریلیز’ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ سرمایہ داری اور امریکی اقدار سے نفرت کرتے ہیں۔