اتوار, اکتوبر 19, 2025  
25 Rabi Al-Akhar 1447  
کراچی کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں مردہ مرغیوں کے گوشت کی فراہمی کا انکشاف، دو ملزمان گرفتار

پولیس نے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔
حمنہ نثار
شائع 19 اکتوبر 2025 06:12pm
پاکستان

کراچی کے مختلف ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف سامنے آیا ہے۔

ذرائع کے مطابق گلبرگ پولیس نے موسیٰ کالونی میں کارروائی کرکے دو ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے۔

گلبرگ پولیس نے فیڈرل بی ایریا موسیٰ کالونی میں ریلوے پھاٹک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان انور عرف علی بنگالی اور کمال کو گرفتار کیا ہے۔

پولیس کے مطابق گودام سے 80 کلو مردہ مرغیوں کا گوشت برآمد کیا گیا ہے جبکہ ایک کلو گوشت لیبارٹری معائنے کے لیے سیل کر دیا گیا ہے۔

مقدمے کے متن کے مطابق ملزمان مردار گوشت فاسٹ فوڈ، بریانی سینٹرز اور مختلف ہوٹلوں کو سپلائی کرتے تھے۔

پولیس نے بتایا کہ ملزمان گوشت فاسٹ فوڈ سینٹرز، بریانی سینٹرز اور ہوٹلوں کو فراہم کرتے تھے۔

پولیس نے سرکاری مدعیت میں مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

