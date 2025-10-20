The fear came true! Israel betrays again, sparking new tensions - Aaj Pakistan News
The fear came true! Israel betrays again, sparking new tensions - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
Dust and Pollution Levels Continue to Rise in Lahore - Aaj News Pakistan
Cargo plane from Dubai crashes into sea after skidding off Hong Kong runway, two killed - Aaj News
Pakistan leads 1-0 as 2nd Test against South Africa begins in Rawalpindi with free entry - Aaj News
09AM Aaj News Headlines | Israel tramples on Gaza peace deal | Gaza Under Attack - Pakistan News
Saudi Arabia welcomes Pakistan-Afghanistan ceasefire, calls it a step toward peace - Aaj News
Maulana Fazlur Rehman opposes Israel recognition, demands Netanyahu’s arrest - Aaj Pakistan News
مقبول ترین