امریکا میں ایمیزون ویب سروسز معطل، 2 ہزار ویب سائٹس بند
امریکا میں ایمیزون ویب سروسز (AWS) میں تکنیکی خرابی کے باعث 2 ہزار سے زائد ویب سائٹس متاثر ہو گئیں، جن میں بینکنگ پلیٹ فارمز اور موبائل ایپس بھی شامل ہیں۔ اس خرابی کے نتیجے میں، رابن ہڈ اور وینمو جیسے پلیٹ فارمز کی سروسز بھی متاثر ہوئی ہیں۔
خبر ایجنسی کے مطابق، یہ مسئلہ پیر کی صبح شروع ہوا تھا اور اس کا تعلق ایمیزون ویب سروسز کے سسٹم میں خرابی سے ہے۔ ایمیزون کے ترجمان نے کہا ہے کہ ”ہم اس مسئلے سے آگاہ ہیں اور وجوہات کی تلاش جاری ہے، جبکہ امریکہ کے مشرقی حصے سے منسلک دنیا بھر میں سروسز متاثر ہو سکتی ہیں۔“
متاثر ہونے والی سروسز
ایمیزون کی تمام پروڈکٹس جیسے ایمیزون پرائم ویڈیو، ایلیکسا، ایمیزون میوزک اور کینوا سمیت متعدد ویب سائٹس اور ایپس متاثر ہوئیں۔ اس کے علاوہ، بینک آف اسکاٹ لینڈ، ایپک گیمز اسٹور، فلیکر، فورتنائٹ، زوم، اور ہنگ سمیت درجنوں سروسز بھی اس خرابی سے متاثر ہوئیں۔
برطانیہ کی حکومت کی ویب سروسز، جو حکومتی پورٹل گورنمنٹ گیٹ وے کے ذریعے فراہم کی جاتی ہیں، جیسے ایچ ایم آر سی (HMRC) اور یونیورسل کریڈٹ کی خدمات بھی بند ہو گئی ہیں۔
ایمیزون ویب سروسز کا بیان
ایمیزون ویب سروسز نے اپنے اسٹیٹس پیج پر کہا کہ ”ہم متعدد سروسز میں خرابی اور تاخیر دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرگرم ہیں اور جلد ہی مزید معلومات فراہم کریں گے۔“
کمپنی کا کہنا ہے کہ انجینئرز فوری طور پر مسئلے کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اگر آپ بھی اس خرابی سے متاثر ہیں، تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے کاروباری عمل کی خودکار سروسز کو چیک کریں کیونکہ وہ بھی AWS پر ہوسٹ کی جا سکتی ہیں۔ کچھ ماہرین نے یہ مشورہ بھی دیا کہ اہم ورک فلو کو وقتی طور پر روک دیا جائے جب تک کہ سسٹم بحال نہ ہو جائے۔