انسانوں کی ضرورت ختم، کلاڈ اے آئی خود فیصلے کرنے لگا
مصنوعی ذہانت کی دنیا میں ایک انقلابی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس نے مشینوں کے کام کرنے کے انداز کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی مشہور کمپنی ’اینتھروپک‘ نے اپنے ذہین اے آئی ماڈل ’کلاڈ‘ میں ایک نیا اور طاقتور فیچر ’آٹو موڈ‘ متعارف کرایا ہے۔ اس نئی خصوصیت کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اب ’کلاڈ‘ محض ایک حکم ماننے والا پروگرام نہیں رہا، بلکہ کوڈنگ اور دیگر تکنیکی کاموں کے دوران ایک خود مختار ساتھی کی طرح کام کر سکتا ہے۔
اب اسے ہر چھوٹے بڑے قدم پر انسانی منظوری یا اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ حالات کا جائزہ لے کر خود سے فیصلے کرنے اور پیچیدہ کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جہاں اے آئی اب ایک مددگار کے بجائے ایک خود کار ماہر (آٹومیٹڈ ایکسپرٹ) کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے صارفین کو ہر چھوٹے بڑے قدم پر اے آئی کو ہدایات دینی پڑتی تھیں، لیکن اب یہ نظام خود سمجھ سکے گا کہ اسے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے۔
اس ٹیکنالوجی کو محفوظ بنانے کے لیے کمپنی نے اس میں ایک خاص ’درجہ بندی کرنے والا نظام‘ (کلاسیفائر) شامل کیا ہے۔ یہ نظام کسی بھی کام کو مکمل کرنے سے پہلے اس کے خطرے کا اندازہ لگاتا ہے۔
اگر کلاڈ کو محسوس ہو کہ کوئی عمل نقصان دہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اہم فائلوں کا ڈیلیٹ ہونا یا حساس معلومات یا ڈیٹا کا لیک ہونا ، تو وہ اس کام کو فوراً روک دیتا ہے اور صارف سے منظوری طلب کرتا ہے۔ اس طرح یہ ’آٹو موڈ‘ پرانے طریقوں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ اور قابلِ بھروسہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ تیزی سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ حفاظتی حدود کا بھی خیال رکھتا ہے۔
’اینتھروپک‘ کی جانب سے یہ ’آٹو موڈ‘ کوئی اکیلی پیش رفت نہیں ہے، بلکہ یہ کمپنی کے ان سلسلہ وار اقدامات کا حصہ ہے جن کا مقصد اے آئی کو زیادہ خود مختار بنانا ہے۔
اس سے قبل کمپنی غلطیوں کو پکڑنے والا خودکار نظام کلاڈ کوڈ ریویو اور کاموں کو اے آئی ایجنٹس کے سپرد کرنے والی سروس ڈسپیچ فار کو۔ورک بھی متعارف کرا چکی ہے، جو کلاڈ کو ایک مکمل ڈیجیٹل ساتھی بناتے ہیں۔
نئی پیش رفت میں کمپنی کا مقصد کلاڈ کو محض ایک عام سافٹ ویئر کے بجائے ایک ’ڈیجیٹل ساتھی‘ کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اب کلاڈ آپ کی غیر موجودگی میں بھی پیچیدہ کاموں کو سنبھال سکتا ہے، جس سے وقت کی بڑی بچت ہوگی۔
فی الحال یہ سہولت مخصوص پیشہ ورانہ گروہوں (کلاڈ ٹیم یوزرز) کے لیے جاری کی گئی ہے اور جلد ہی اسے بڑے کاروباری اداروں کے لیے بھی دستیاب کر دیا جائے گا۔
ماہرین کے مطابق، یہ پیش رفت سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں انسان اور مشین کے درمیان تعاون کا ایک نیا باب روشن کرے گی۔