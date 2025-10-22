لائیو ٹی وی  
بدھ, اکتوبر 22, 2025  
28 Rabi Al-Akhar 1447  
مودی کو بتا دیا پاکستان سے اب جنگ نہیں ہونی چاہیے، صدر ٹرمپ

مسائل کو جنگ کے بجائے تجارت کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں، امریکی صدر
شائع 22 اکتوبر 2025 08:41am
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو واضح طور پر بتا دیا ہے پاکستان کے ساتھ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔

وائٹ ہاؤس میں دیوالی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ ان کی نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، جس میں تجارت سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ مسائل کو جنگ کے بجائے تجارت کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ”میں نے مودی سے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، ہم معاملات کو تجارت کے راستے سے سلجھا رہے ہیں۔“

امریکی صدر نے مزید دعویٰ کیا کہ وہ اب تک آٹھ بڑی جنگیں رکوا چکے ہیں اور اب نویں جنگ ختم کرانے جا رہے ہیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ ”پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے دوران سات طیارے گرائے گئے، لیکن ہم نے دونوں جوہری ممالک کے درمیان جنگ کو تجارت کے ذریعے روک دیا۔“

ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نے ان کی درخواست پر روس سے تیل خریدنے میں کمی کر دی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ”مودی نے یقین دلایا کہ بھارت روس سے زیادہ تیل نہیں خریدے گا۔ وہ بھی روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے خواہاں ہیں۔“

امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ اور بھارت ”بہت زبردست تجارتی معاہدوں“ پر کام کر رہے ہیں، جن سے خطے میں امن اور اقتصادی تعاون کو فروغ ملے گا۔

