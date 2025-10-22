مودی کو بتا دیا پاکستان سے اب جنگ نہیں ہونی چاہیے، صدر ٹرمپ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو واضح طور پر بتا دیا ہے پاکستان کے ساتھ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے۔
وائٹ ہاؤس میں دیوالی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے بتایا کہ ان کی نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، جس میں تجارت سمیت مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ مسائل کو جنگ کے بجائے تجارت کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ”میں نے مودی سے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، ہم معاملات کو تجارت کے راستے سے سلجھا رہے ہیں۔“
امریکی صدر نے مزید دعویٰ کیا کہ وہ اب تک آٹھ بڑی جنگیں رکوا چکے ہیں اور اب نویں جنگ ختم کرانے جا رہے ہیں۔
ٹرمپ نے کہا کہ ”پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے دوران سات طیارے گرائے گئے، لیکن ہم نے دونوں جوہری ممالک کے درمیان جنگ کو تجارت کے ذریعے روک دیا۔“
ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نے ان کی درخواست پر روس سے تیل خریدنے میں کمی کر دی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ”مودی نے یقین دلایا کہ بھارت روس سے زیادہ تیل نہیں خریدے گا۔ وہ بھی روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے خواہاں ہیں۔“
امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ اور بھارت ”بہت زبردست تجارتی معاہدوں“ پر کام کر رہے ہیں، جن سے خطے میں امن اور اقتصادی تعاون کو فروغ ملے گا۔