Preparations to open Torkham trade crossing, closed for 9 days, complete - Aaj News Breaking
Preparations to open Torkham trade crossing, closed for 9 days, complete - Aaj News Breaking
مزید خبریں
Karachi Roads in Ruins; Commuters Face Morning Struggles – Aaj Pakistan
Terrifying Brake Failure Causes Traffic Accident – Aaj News Pakistan
Ishaq Dar Holds Phone Talks with Saudi Foreign Minister – Aaj News Pakistan
Hindu Community Celebrates Grand Diwali Festival in Kohat – Aaj News Pakistan
11AM Aaj News Headlines : “Pakistan-India War Must Be Avoided at All Costs” – Aaj News Pakistan
One Kil*d During AVLC Operation in Karachi – Aaj News Pakistan
مقبول ترین