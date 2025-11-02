New DHQ Hospital in Hafizabad | 10 Billion Rupees | 4 Years Delay - Aaj Pakistan News

New DHQ Hospital in Hafizabad | 10 Billion Rupees | 4 Years Delay - Aaj Pakistan News
Published 02 Nov, 2025 12:30am
ویڈیوز
New DHQ Hospital in Hafizabad | 10 Billion Rupees | 4 Years Delay - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین