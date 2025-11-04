سربیا کی فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ کا دورانِ میچ انتقال، کھلاڑی گراؤنڈ میں رو پڑے
سربیا کی فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ دورانِ میچ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ 44 سالہ لیڈن زیزوک اپنی ٹیم کی رہنمائی کر رہے تھے جب اچانک انہیں دل کا شدید دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔
عینی شاہدین کے مطابق میچ کے دوران زیزوک کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ فوری طبی امداد کی کوششیں کی گئیں تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔
ریفری نے میچ روک کر کھلاڑیوں اور شائقین کو کوچ کے انتقال کی اطلاع دی، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑی سکتے میں آ گئے اور میدان میں غم کی فضا چھا گئی۔
میچ ابتدائی طور پر جاری رہا، مگر جب کوچ کے انتقال کی خبر کھلاڑیوں تک پہنچی تو کھیل کو پہلے ہاف کے اختتام سے قبل ہی منسوخ کر دیا گیا۔
فٹبال حکام اور کھلاڑیوں نے لیڈن زیزوک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔