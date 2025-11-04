سربیا کی فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ کا دورانِ میچ انتقال، کھلاڑی گراؤنڈ میں رو پڑے

44 سالہ لیڈن زیزوک اپنی ٹیم کی رہنمائی کر رہے تھے
ویب ڈیسک
شائع 04 نومبر 2025 10:28pm
کھیل

سربیا کی فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ دورانِ میچ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ 44 سالہ لیڈن زیزوک اپنی ٹیم کی رہنمائی کر رہے تھے جب اچانک انہیں دل کا شدید دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔

عینی شاہدین کے مطابق میچ کے دوران زیزوک کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ فوری طبی امداد کی کوششیں کی گئیں تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔

ریفری نے میچ روک کر کھلاڑیوں اور شائقین کو کوچ کے انتقال کی اطلاع دی، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑی سکتے میں آ گئے اور میدان میں غم کی فضا چھا گئی۔

میچ ابتدائی طور پر جاری رہا، مگر جب کوچ کے انتقال کی خبر کھلاڑیوں تک پہنچی تو کھیل کو پہلے ہاف کے اختتام سے قبل ہی منسوخ کر دیا گیا۔

فٹبال حکام اور کھلاڑیوں نے لیڈن زیزوک کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔

