نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے اپنی نیند پوری کیسے کریں؟ ماہرین نے آسان طریقہ بتا دیا
رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں کے لیے اچھی نیند لینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب باقی سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ جسم کی اندرونی گھڑی یعنی سرکیڈین ردھم ہوتی ہے، جو دن کی روشنی کے حساب سے جسم کو جاگنے یا سونے کی تیاری کرتی ہے۔ جب آپ رات کو کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ قدرتی نظام خراب ہو جاتا ہے۔
زیادہ تر رات کی شفٹ میں کام کرنے والے لوگ کیفین کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جاگے رہ سکیں، لیکن دن میں نیند لینے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں نیند کی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
یہ اندرونی گھڑی دماغ کے ایک حصے سپرکاسمٹک نیوکلئس میں واقع ہوتی ہے اور یہ جسم کے مختلف افعال جیسے نیند، دل کی دھڑکن، اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو یہ گھڑی آپ کو جاگنے کے لیے تیار کرتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو سونے کے لیے۔
ہندوستان ٹائمز کے مطابق نیند کے ماہر ڈاکٹر کرسٹوفر جے ایلن کے مطابق، رات کی شفٹ میں کام کرنے والوں کے لئے نیند کا معیار بہتر بنانے کے لئے کچھ حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہے۔ چاہے شفٹ کوئی بھی ہو، نیند کے لیے ماحول کو پرسکون اور پرسکون رکھنا بہت اہم ہے۔ مثلاً، نیند کے کمرے میں بلیک آؤٹ، پردے یا سلیپ ماسک لگا کر روشنی کو ختم کیا جائے اور کمرے کا درجہ حرارت ٹھنڈا اور ماحول میں خاموشی ہو۔
نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے رات کی شفٹ کے دوران اور بعد میں روشنی کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے۔ شفٹ کے دوران تیز روشنی سے جسم جاگتا ہے، لیکن باہر نکلتے وقت سورج کی روشنی سے بچنا ضروری ہے تاکہ آپ کی اندرونی گھڑی یا سرکیڈین ردھم صحیح رہے۔ اس کے لیے سن گلاسز پہننا مفید ہے۔
مزید برآں، صحت مند طرزِ زندگی اپنانا اور کیفین کی مقدار کم کرنا بھی نیند بہتر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب آپ نیند کی ان باتوں کو اپنا لیتے ہیں تو رات کی شفٹ کے باوجود اچھی نیند لینا ممکن ہو جاتا ہے اور جسم کے اندرونی نظام کے ساتھ ہم آہنگ رہنا آسان ہوتا ہے۔