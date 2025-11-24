پشاور میں ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملہ، 3 اہلکار شہید، 3 دہشتگرد ہلاک

ایف سی اہلکاروں کی بروقت کارروائی نے بڑے سانحے کو ٹال دیا، پولیس حکام
zahid-usman زاہد عثمان
kashan-awan کاشان اعوان
shahab-uddin شہاب الدین
اپ ڈیٹ 24 نومبر 2025 11:17am
پاکستان
پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری (ایف سی) کے ہیڈکوارٹر پر پیر کی صبح 8 بج کر 10 منٹ پر خوفناک دہشتگرد حملہ ہوا۔ آئی جی خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید کے مطابق دہشتگردوں نے خودکش حملہ کیا جس میں تین ایف سی اہلکار شہید ہوگئے۔ تحریکِ طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی)کے ایک دھڑے جماعت الاحرار نے پشاور میں فرنٹیئر کانسٹیبلری ہیڈکوارٹر پر ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حملے کو جماعت کے خودکش دستے ”خلفائے راشدین اشتہادی خندک“ نے انجام دیا۔

آئی جی ذوالفقار حمید کے مطابق ایف سی جوانوں نے بہادری سے دہشتگرودں کا مقابلہ کیا اور دو حملہ آوروں کو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کر دیا۔ جبکہ ایک حملہ آور نے خود کو مین گیٹ پر ہی اُڑا دیا۔ مجموعی طور پر تین دہشتگرد مارے گئے۔

اسپتال ذرائع کے مطابق حملے میں 8 افراد زخمی ہوئے جنہیں لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کردیا گیا ہے، ان میں 4 ایف سی اہلکار اور 5 شہری شامل ہیں۔

خیبرپختونخوا: 3 اہم کمانڈرز سمیت 17 دہشتگرد ہلاک، دوغڑا پل پر حملہ ناکام

شہداء میں حوالدار عالمزیب خان، سپاہی ریاست خان اور سپاہی الطاف خان شامل ہیں، جن کا تعلق پلاٹون 277 اور 478 سے ہے۔

دھماکے میں متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے، جن میں لانس نائیک ظاہر، سپاہی ارشد، سپاہی ریاست خان اور سپاہی عرفان خان شامل ہیں۔

حملے میں ایک سویلین ٹیلر ماسٹر امجد خان بھی زخمی ہوئے۔

ڈی پی او پشاور کے مطابق مجموعی طور پر 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔

ترجمان کے مطابق تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ایل آر ایچ میں فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔

علاقہ مکینوں نے بتایا کہ واقعے کے بعد ایف سی ہیڈکوارٹر کی سمت سے مسلسل فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں جبکہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے پوری جگہ کو گھیرے میں لے لیا۔

ریسکیو ٹیمیں، بم ڈسپوزل یونٹ اور پولیس کی بھاری نفری جائے وقوعہ پر موجود ہے اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔

اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس حملے میں بمبار کو خودکش جیکٹ پہنچانے والا سہولت کار گرفتار

سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بی آر ٹی سروس بھی عارضی طور پر معطل کر دی گئی۔ ترجمان نے کہا کہ یہ فیصلہ مسافروں کی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ بعدازاں، بس سروس کو بحال کردیا گیا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا مقصد ایف سی ہیڈکوارٹر کے اندر داخل ہو کر بڑا جانی نقصان پہنچانا تھا، تاہم ایف سی اہلکاروں کی بروقت کارروائی نے بڑے سانحے کو ٹال دیا۔

