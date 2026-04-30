سی ایس ایس-2025 کے حتمی نتائج کا اعلان، کامیاب امیدواروں کی فہرست دیکھیں
فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سی ایس ایس مقابلے کے امتحان 2025 کے حتمی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ اس امتحان میں 170 امیدوار مختلف سرکاری سروس گروپس کیلئے منتخب ہوئے ہیں۔
فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے سی ایس ایس مقابلے کے امتحان 2025 کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ کمیشن کے مطابق اس سال امتحان میں کامیابی کی شرح صرف 2.67 فی صد رہی، جو اس مقابلہ جاتی امتحان کی سخت نوعیت کو ظاہر کرتی ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق 12 ہزار 792 امیدواروں نے تحریری امتحان میں حصہ لیا، جن میں سے صرف 355 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب قرار پائے۔ ان کامیاب امیدواروں میں سے 170 افراد کو مختلف سرکاری سروس گروپس میں تقرری کی سفارش کی گئی ہے، جن میں 84 مرد اور 86 خواتین امیدوار شامل ہیں۔
فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے مطابق سی ایس ایس-2025 کے نتائج میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے امیدواروں نے اعلیٰ میرٹ کا مظاہرہ کیا۔ پہلی پوزیشن اسید رفیق نے حاصل کی، دوسری پوزیشن محمد محسن خالد جب کہ تیسری پوزیشن طارق حفیظ کے حصے میں آئی۔
نتائج کے مطابق ٹاپ 30 پوزیشن ہولڈرز کو پاکستان انتظامی سروس اور پولیس سروس میں ایلوکیشن دی گئی ہے، تاہم حیران کن طور پر ٹاپ 30 میں سے کسی بھی امیدوار کو فارن سروس میں تعیناتی حاصل نہیں ہو سکی۔
ٹاپ 30 پوزیشن ہولڈرز میں سے 23 امیدواروں کا تعلق پنجاب سے ہے، جب کہ سندھ اور خیبرپختونخوا سے دو، دو امیدوار شامل ہیں۔ اسی طرح بلوچستان سے تین امیدواروں نے ٹاپ 30 میں جگہ بنائی۔
فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے کامیاب امیدواروں کو مبارک باد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ آئندہ اپنی ذمہ داریاں دیانتداری، میرٹ اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ سرانجام دیں گے۔ کمیشن نے ان امیدواروں کی بھی حوصلہ افزائی کی ہے جو کامیابی کے باوجود محدود آسامیوں کے باعث تقرری حاصل نہ کر سکے۔