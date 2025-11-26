کیا بچا ہوا گوندھا آٹا دوبارہ استعمال کے لیے محفوظ ہے؟
بچا ہوا آٹا محفوظ رکھنا ایک عام سی بات ہے۔ اکثر لوگ اسے اگلے دن استعمال کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ وقت بچ سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی محفوظ ہے؟ کھانے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آٹا ہمیشہ اتنا بے ضرر نہیں ہوتا جتنا نظر آتا ہے۔
آٹا صرف آٹے اور پانی کا مکسچر نہیں ہوتا، بلکہ یہ نم اور کاربوہائیڈریٹس کا بھرپور ذریعہ بھی ہوتا ہے، جو اگر صحیح طریقے سے محفوظ نہ کیا جائے تو بیکٹیریا کی افزائش کے لیے بہترین جگہ بن سکتا ہے۔
اگر آٹا ٹھیک طریقے سے رکھا جائے، تو اسے اگلے دن استعمال کرنا محفوظ ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آٹے کو فریج میں 24 گھنٹے تک رکھا جا سکتا ہے، مگر اس سے زیادہ دیر تک آٹا رکھنے سے نہ صرف اس کی معیار میں کمی آتی ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔
غلط طریقے سے آٹا محفوظ کرنے کے اثرات
اگر آٹا کو غلط طریقے سے ذخیرہ کیا جائے، تو اس میں مختلف تبدیلیاں آ سکتی ہیں:
-
بیکٹیریا کی افزائش: اگر آٹا 8 سے 10 گھنٹے تک کمرے کے درجہ حرارت پر رکھا جائے، تو ای کولی اور سالمونیلا جیسے بیکٹیریا کی افزائش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
-
خوشبو اور ذائقے میں تبدیلی: اگر آٹا زیادہ دیر تک رکھا جائے، تو اس میں خمیر آنا شروع ہو سکتا ہے جس سے کھٹی خوشبو آ سکتی ہے۔
-
ٹیکچر میں تبدیلی: فریج میں رکھا آٹا خشک یا سخت ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے۔
آٹے کو کتنی دیر تک محفوظ کیا جا سکتا ہے؟
کمرے کے درجہ حرارت پر: 2 سے 3 گھنٹے تک۔
-
فریج میں (ہوا بند کنٹینر میں): 12 سے 24 گھنٹے تک۔
-
فریز کرنا: اگر اچھی طرح سے لپیٹ کر رکھا جائے تو 2 ماہ تک محفوظ رہ سکتا ہے۔
اگر آٹا صحیح طریقے سے محفوظ کیا ہو، تو اس کا ذائقہ یا ساخت زیادہ متاثر نہیں ہوگی، مگر اگر آٹا خشک یا سخت ہو جائے، تو اسے نرم کرنے کے لیے آپ چند آسان طریقے استعمال کر سکتے ہیں،
-
گرم پانی کی ایک چمچ ڈال کر نرم کر لیں۔
-
گھی یا تیل کی ہلکی سی تہہ لگا کر آٹے کو نرم کر لیں۔
-
رول کرنے سے پہلے اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے کمرے کے درجہ حرارت پر رکھیں۔
آٹے کے خراب ہونے کی علامات
اگر آپ کو آٹے میں یہ علامات نظر آئیں تو اسے استعمال نہ کریں:
-
سخت یا بدبو دار ہو۔
-
چپچپا یا چمچماتا محسوس ہو۔
-
کالا، سفید یا سبز پھپھوندی ظاہر ہو۔
-
سطح کا رنگ بدل جائے۔
غذائیت کے ماہرین کے مطابق، 24 گھنٹے سے زیادہ پرانا آٹا پیٹ میں بے چینی، گیس اور بدہضمی کا باعث بن سکتا ہے۔ خراب آٹا کھانے سے بعض افراد کو تیزابیت اور اپھارہ بھی ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر بچے، حاملہ خواتین اور بزرگ افراد کو خراب آٹے سے فوڈ پوائزننگ کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔
ڈو کے لیے محفوظ ذخیرہ کرنے کے بہترین طریقے
-
آٹے کو اچھی طرح سے کلنگ فلم یا ورق میں لپیٹ کر رکھیں۔
-
ہوا بند کنٹینر میں رکھیں۔
-
اس پر گھی یا تیل کی ہلکی تہہ لگا کر رکھیں۔
-
تاریخ اور وقت کا لیبل لگائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آٹا کب بنایا تھا۔
بچا ہوا آٹا اگر صحیح طریقے سے ذخیرہ کیا جائے تو اگلے دن استعمال کرنا محفوظ ہو سکتا ہے۔ تاہم، تازہ گوندھا ہوا آٹا ہمیشہ بہتر رہتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ اور ساخت اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وقت کی کمی ہو تو فریج میں رکھا آٹا بھی ایک مناسب متبادل ہو سکتا ہے، مگر اس کا صحیح طریقے سے ذخیرہ کرنا ضروری ہے۔