Karachi Protest Today | Minor Ibrahim Case | Nipa Rally at 4 PM - Aaj Pakistan News

Karachi Protest Today | Minor Ibrahim Case | Nipa Rally at 4 PM - Aaj Pakistan News
Published 02 Dec, 2025 02:30pm
ویڈیوز
Karachi Protest Today | Minor Ibrahim Case | Nipa Rally at 4 PM - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین