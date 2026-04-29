یو اے ای نے دیگر عالمی اداروں سے علیحدگی کی خبروں کی تردید کر دی
متحدہ عرب امارات کے ایک عہدیدار نے بدھ کے روز سی این این کو بتایا کہ ملک اس وقت کسی بھی ملٹی لیٹرل تنظیم سے علیحدگی پر غور نہیں کر رہا۔ یہ بیان اس وقت آیا جب یو اے ای کے اوپیک سے نکلنے کے فیصلے کے بعد یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ وہ دیگر عالمی اداروں سے بھی الگ ہو سکتا ہے۔
اماراتی حکام نے سی این این کو بتایا کہ ملک اس وقت اپنی عالمی شراکت داریوں اور مختلف اداروں میں کردار کا مجموعی جائزہ لے رہا ہے، تاہم کسی بھی تنظیم سے نکلنے کا کوئی فیصلہ زیرِغور نہیں۔ عہدیدار نے کسی مخصوص ادارے کا نام نہیں لیا، بل کہ عمومی طور پر تمام بین الاقوامی اداروں کا حوالہ دیا۔
یہ وضاحت اس اعلان کے بعد سامنے آئی جب یو اے ای نے تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس فیصلے نے عالمی توانائی منڈیوں اور سفارتی حلقوں میں مختلف سوالات کو جنم دیا۔
حکام کے مطابق موجودہ پالیسی کا مقصد عالمی شراکت داریوں کو کمزور کرنا نہیں بل کہ ان کی افادیت اور ملکی مفادات کے مطابق ان کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال تمام بین الاقوامی اداروں میں رکنیت برقرار ہے اور کسی بھی قسم کی دستبرداری کا ارادہ نہیں۔
رپورٹ کے مطابق اوپیک سے علیحدگی کا اعلان خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر سامنے آیا۔ اماراتی حکام نے اس اجلاس کو مثبت پیش رفت قرار دیا لیکن ساتھ ہی کہا کہ موجودہ علاقائی صورتِ حال اب بھی پیچیدہ اور غیر یقینی ہے، جس کے باعث مزید سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔
متحدہ عرب امارات اس وقت متعدد علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کا رکن ہے، جن میں اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ شامل ہیں۔ ملک امریکا کا اہم اتحادی بھی ہے اور حالیہ برسوں میں اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات میں وسعت آئی ہے۔
خیال رہے کہ گذشتہ روز یو اے ای نے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی 65 سالہ قدیم تنظیم ’اوپیک‘ سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اوپیک دنیا بھر کے خام تیل کی کُل پیداوار کے تقریباً 40 فیصد حصے کو کنٹرول کرتی ہے اور عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں پر گہرا اثر رکھتی ہے۔
متحدہ عرب امارات کی جانب سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ وہ رواں جمعہ کو اس تنظیم سے الگ ہو جائے گا۔