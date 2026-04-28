عوام کے لیے اچھی خبر: 25 کلو واٹ یا کم سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم
سولر صارفین کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی ہے کہ حکومت نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس کی شرط ختم کردی ہے۔
ترجمان پاورڈویژن کے مطابق وزیر توانائی اویس لغاری کی ہدایت پر پاورڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا، پاور ڈویژن نے 25 کلو واٹ اور اس کم نیٹ میٹرنگ والے سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔
نیشنل پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے پاور ڈویژن کی درخواست منظور کرلی، جس کے بعد نیٹ میٹرنگ کے حامل 25 کلوواٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے لائسنس کی شرط ختم کردی گئی ہے۔
نیپرا نے پاور ڈویژن کے خط کے بعد اس حوالے سے نوٹی فکیشن بھی جاری کردیا ہے۔ اس فیصلے سے چھوٹے سولر صارفین کو سہولت ملے گی اور سولر انرجی کے استعمال کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔
اس سے قبل وزارت توانائی نے سولر سسٹم لگوانے والے تمام صارفین کےلیے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی(نیپرا) لائسنس لازمی قرار دیدیا تھا۔
ترجمان پاور ڈویژن نے کہا تھا کہ نیپرا لائسنس لینے کے حوالے سے ریگولیشنز موجود ہیں، جس کا تعلق ریگولیٹر سے ہے، ڈسکوز ان ریگولیشنز پر عمل درآمد کراتی ہیں، وفاقی حکومت کے احکامات کو لائسنس سے منسوب کرنا بالکل غلط ہے۔