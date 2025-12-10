کراچی: فلیٹ سے خواتین کی لاشیں ملنے کا معاملہ، باپ بیٹے نے اعتراف جرم کرلیا
کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں 3 خواتین کے قتل کی گتھی سلجھ گئی، گھر کے سربراہ اقبال اور بیٹے یاسین نے اعتراف جرم کرلیا۔
کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک ون میں رہائشی فلیٹ سے 3 خواتین کی لاشیں ملنے کے کیس کا ڈراپ سین ہوگیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ زیر حراست باپ اور بیٹے نے تینوں خواتین کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا، اعتراف جرم کے بعد باپ بیٹے کو باقاعدہ طور پر گرفتار کرلیا گیا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے قتل کی وجوہات معاشی تنگی بتائی ہے، تاہم معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
اقبال کا کہنا ہے کہ قرض داروں کے طعنوں اور معاشی حالات سے تنگ آکر سنگین قدم اٹھایا۔
یاسین نے کہا کہ ہمارے اوپر ایک کروڑ 65 لاکھ سے زائد کا قرضہ تھا، گاڑیاں بھی بینک سے لیز پر لے رکھی تھیں، خواتین کو جوس میں ملاکر زہر دیا۔
یاد رہے کہ چند روز قبل کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں واقع فلیٹ سے 3 خواتین کی لاشیں ملی تھیں جب کہ ایک شخص نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی ملا تھا، مرنے والی تینوں خواتین ماں، بیٹی اور بہو تھیں۔
پولیس نے معاملہ مشکوک ہونے پر گھر کے سربراہ محمد اقبال اور اسپتال میں زیر علاج بیٹے یاسین کو حراست میں لیا تھا اور دونوں سے تفتیش کی جا رہی تھی۔