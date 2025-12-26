موسم سرما کی تعطیلات کے دوران امتحانات لینے پر پابندی عائد
خیبرپختونخوا میں موسم سرما کی تعطیلات کے دوران امتحانات لینے پر پابندی عائد کردی گئی اورنجی اسکولوں کو مراسلہ جاری کردیا گیا جب کہ مراسلے میں سرمائی تعطیلات میں امتحانات لینا خلافِ ضابطہ قرار دیتے ہوئے خلاف ورزی پر نجی اسکولوں کے خلاف کاروائی کا عندیہ دیا گیا ہے۔
پشاور میں سرمائی تعطیلات کے دوران امتحانات لینے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کے بعد پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی خیبرپختونخوا نے نجی اسکولوں کو باضابطہ مراسلہ جاری کر دیا ہے۔
پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی خیبرپختونخوا کے مطابق سرمائی تعطیلات کے دوران نجی اسکولوں میں امتحانات لینا خلافِ ضابطہ قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پی ایس آر اے نے تمام نجی اسکولوں کو مراسلہ جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ امتحانی شیڈول فوری طور پر واپس لیا جائے۔
مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ سرمائی تعطیلات میں امتحانات کا انعقاد قواعد و ضوابط کے خلاف ہے، اس لیے کسی بھی اسکول کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مراسلے کے مطابق خلاف ورزی کی صورت میں نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
پی ایس آر اے نے خبردار کیا ہے کہ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں پرائیویٹ اسکولز ریگولیٹری اتھارٹی ایکٹ 2017 کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔