وکلا گردی کب تھمے گی؟ شائع 30 دسمبر 2025 11:23am Today Videos Join our Whatsapp Channel Rajab Butt Incident | Lawyer Safety Concerns | Courtroom Incident Pakistan - Spot Light Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم سے راہیں جدا ہونے پر خاموشی توڑ دی بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں کامیاب کارروائیوں کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک پاکستانی کرکٹر عماد وسیم اور اہلیہ ثانیہ اشفاق کی راہیں جدا ہوگئیں ثانیہ اشفاق نے عماد وسیم سے راہیں جدا ہونے پر خاموشی توڑ دی بلوچستان اور خیبرپختونخوا میں کامیاب کارروائیوں کے دوران 12 دہشت گرد ہلاک پاکستانی کرکٹر عماد وسیم اور اہلیہ ثانیہ اشفاق کی راہیں جدا ہوگئیں تازہ ترین نئے سال پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیراعظم خالدہ ضیا انتقال کر گئیں پی آئی اے کا 6 سال بعد لندن کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان