شکارپور کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکا، جعفر ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتر گئیں

حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، ریلوے حکام
امجد حسین آرائیں
شائع 26 جنوری 2026 11:11pm
پاکستان

سندھ کے ضلع شکارپور کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے سے جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔

ریلوے حکام کے مطابق شکارپور کے علاقے ہمایوں کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں تاہم حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔

ریلوے حکام نے بتایا کہ دھماکے کی وجہ سے سروس میں عارضی خلل آیا ہے اور متاثرہ ٹریک کی فوری مرمت کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہی تھی۔

Railway tracks jaffar express shikar pur train derail
