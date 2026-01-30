میانوالی: سی ٹی ڈی کا چھاپہ، 6 مبینہ دہشت گرد ہلاک
میانوالی میں چاپڑی ڈیم کے قریب کاؤنٹر ٹیررازم ڈپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 6 مبینہ دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگئے۔
ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کی گرفتاری کیلئے انٹیلی جنس بیسڈ کارروائی کی، اسی دوران دہشت گردوں نے سی ٹی ڈی ٹیم پر فائرنگ کردی۔
سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خطرناک دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگئے جبکہ 8 دہشت گرد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔
سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے ایک خودکش جیکٹ، تین دستی بم، ایک سب مشین گن، دو سو گولیاں اور دیگر بارودی مواد برآمد کیا گیا ہے۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گرد گروہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کی مکمل منصوبہ بندی کر چکا تھا۔
حکام کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، جبکہ فرار ہونے والے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔
سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ بروقت کارروائی کے ذریعے ایک بڑی دہشت گردی کی سازش ناکام بنا دی گئی ہے اور سکیورٹی ادارے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔