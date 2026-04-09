عراق: کرد خواتین جنگجوؤں کی ٹریننگ

ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 09 اپريل 2026 06:07pm
عراق کے خودمختار کرد علاقوں میں مقیم ایرانی کرد جنگجو برسوں سے ایران میں خودمختاری کی جدوجہد کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کردستان فریڈم پارٹی (پی اے کے) سے تعلق رکھنے والی ایرانی کرد خواتین جنگجو عراقی شہر اربیل کے قریب ایک عسکری اڈے پر قائم تربیتی مراکز میں مردوں کے ساتھ عسکری تربیت حاصل کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنے ٹھکانوں کے دفاع اور ممکنہ کارروائیوں میں حصہ لے سکیں۔ عراق میں پناہ لینے والے یہ کرد ایرانی دباؤ اور سرحد پار حملوں کے خطرات کے باوجود اپنی تنظیم اور تیاری جاری رکھے ہوئے ہیں۔

