ایران امریکا جنگ بندی کے اثرات: پاکستان میں سونا دوبارہ 5 لاکھ فی تولہ سے اوپر چلا گیا
ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی کے بعد پاکستان میں سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں، جہاں فی تولہ سونا تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت میں یکدم 15 ہزار 700 روپے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کے بعد اب ایک تولہ سونا 5 لاکھ 4 ہزار 162 روپے کی ریکارڈ سطح پر فروخت ہو رہا ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 13 ہزار 460 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور اب اس کی نئی قیمت 4 لاکھ 32 هزار 237 روپے مقرر کی گئی ہے۔
سونے کی قیمتوں میں اس اچانک اور بڑے اضافے کی بنیادی وجہ عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلی ہے۔ بین الاقوامی بازار میں سونے کا بھاؤ 157 ڈالرز کے نمایاں اضافے کے ساتھ 4814 ڈالرز فی اونس ہو گیا ہے۔
معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر ہونے والی اس تیزی کے اثرات مقامی مارکیٹ پر فوری طور پر مرتب ہوئے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اضافہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب صرف ایک دن پہلے ہی سونے کی قیمتوں میں کچھ کمی دیکھی گئی تھی، جہاں فی تولہ سونا 3 ہزار روپے اور 10 گرام سونا 2572 روپے سستا ہوا تھا۔
صرافہ ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں یہ اتار چڑھاؤ عالمی مارکیٹ کی صورتحال سے جڑا ہوا ہے اور سرمایہ کار اب سونے کو ایک محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک عام شہری کے لیے، جو پہلے ہی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے، سونے کا 5 لاکھ کی حد عبور کرنا ایک بڑا دھچکا ہے۔
صرافہ مارکیٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جب تک عالمی سطح پر قیمتیں مستحکم نہیں ہوتیں، مقامی مارکیٹ میں بھی اسی طرح کا غیر یقینی اتار چڑھاؤ جاری رہنے کا خدشہ ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ جنگ بندی کے اعلان سے تیل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے لیکن عالمی سرمایہ کار اب بھی مستقبل کے خطرات کو بھانپتے ہوئے اپنی رقم محفوظ کرنے کے لیے سونے کی خریداری میں دلچسپی لے رہے ہیں۔
رواں سال 28 فروری کو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک سونے کی قیمتوں میں مجموعی طور پر آٹھ فیصد سے زائد کی کمی دیکھی گئی تھی، لیکن اب حالیہ سفارتی پیش رفت نے مارکیٹ کا رخ بدل دیا ہے۔
معاشی تجزیہ کار تائی وونگ کے مطابق مارکیٹ اس وقت یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ایران معاہدے کی شرائط پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اگر کشیدگی مکمل ختم نہیں ہوتی تو سونے کی قیمت مزید اوپر جا سکتی ہے۔
عام آدمی کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی سطح پر ہونے والی معمولی سی تبدیلی بھی ان کی جیب پر اثر انداز ہوتی ہے۔
سونا اس وقت ایک محفوظ سرمایہ کاری سمجھا جا رہا ہے کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ رہتا ہے۔