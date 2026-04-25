امریکی فوج سے تعاون کا شبہ، پاسداران انقلاب نے بحری جہاز تحویل میں لے لیا
ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکی فوج سے تعاون کے شبے میں ایک جہاز کو ضبط کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ”ایپامی نونڈس“ نامی اس جہاز پر چھ ماہ تک مسلسل نگرانی جاری رہی۔
حکام کے مطابق ”ایپامینوڈس“ نامی جہاز کو اس وقت روکا گیا جب اس نے ایرانی حکام کی جانب سے دی گئی متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا اور بحری قوانین کی خلاف ورزی کی۔
پاسدارانِ انقلاب کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مذکورہ جہاز حساس آبی حدود میں سرگرم تھا اور اسے دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا۔ مزید یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس جہاز نے گزشتہ چھ ماہ کے دوران متعدد بار امریکی بندرگاہوں تک آمد و رفت کی، جسے ایرانی حکام نے مشکوک سرگرمیوں کا تسلسل قرار دیا ہے۔
بیان کے مطابق، پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے چھ ماہ تک انٹیلی جنس نگرانی اور ٹریکنگ کے بعد اس جہاز کے خلاف کارروائی کی، کیونکہ اس نے وارننگز اور متعدد بحری ضوابط کی خلاف ورزی کی۔
تاحال امریکی حکام یا آزاد بحری اداروں کی جانب سے اس معاملے پر کوئی فوری ردعمل سامنے نہیں آیا، جبکہ جہاز کے پرچم، ملکیت اور عملے کی شہریت سے متعلق تفصیلات بھی واضح نہیں ہو سکیں۔
