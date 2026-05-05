میٹ گالا کے دلچسپ ملبوسات
نیویارک میں منعقد ہونے والا میٹ گالا 2026 ایک بار پھر فیشن اور فن کے حسین امتزاج کے ساتھ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ اس سال میٹ گالا کا تھیم ’کاسٹیوم آرٹ‘ اور ڈریس کوڈ ’فیشن آرٹ‘ تھا۔ میٹ گالا میں ہالی ووڈ اسٹارز، نامور کھلاڑیوں اور فیشن آئیکونز نے ریڈ کارپٹ پر اپنے لباس کو ایک متحرک فن پارے کے طور پر پیش کیا۔ اس تقریب کی میزبانی بیونسے، نکول کڈمین، وینس ولیمز اور اینا ونٹور جیسی قدآور شخصیات نے کی، جبکہ جیمز بونڈ اسٹائل اور تاریخی فن پاروں سے متاثر ملبوسات نے شائقین کو مسحور کر دیا۔ ریڈ کارپٹ پر کسی نے کلاسک پینٹنگز کی یاد تازہ کی تو کسی نے جدید مجسمہ سازی کو اپنے انداز کا حصہ بنایا۔ رنگوں اور کپڑوں کا یہ دلفریب کھیل ثابت کرتا ہے کہ انسانی تخیل کی کوئی حد نہیں ہوتی۔