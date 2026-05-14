ٹرمپ کا دورۂ چین
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مئی 2026 کا دورۂ چین ایک اہم سفارتی مشن ہے، جس کا مرکز تائیوان کے گرد بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنا اور ایران جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عالمی توانائی کے بحران کا حل نکالنا ہے۔ 13 مئی سے شروع ہونے والے اس تین روزہ ریاستی دورے میں صدر ٹرمپ کے ہمراہ وزیرِ خارجہ مارکو روبیو اور اینویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ جیسے اعلیٰ حکام شامل ہیں، جو بیجنگ کے ساتھ تجارتی ٹیرف اور اے آئی کی ٹیکنالوجی پر لگی پابندیوں کے حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران ’گریٹ ہال آف دی پیپل‘ میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کا بنیادی مقصد دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان منجمد سفارتی تعلقات کی بحالی اور ایک نئے تجارتی فریم ورک پر اتفاق کرنا ہے تاکہ عالمی معیشت میں استحکام لایا جا سکے۔