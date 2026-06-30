پنجاب حکومت کا خفیہ بل کیا ہے؟ شائع 30 جون 2026 10:35am Today Videos Join our Whatsapp Channel Police DC Powers Debate Pakistan | Bureaucracy Authority Controversy | Legal Powers - News InSight Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، امن اور مذاکراتی کوششوں پر پاکستان کو خراجِ تحسین منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، امن اور مذاکراتی کوششوں پر پاکستان کو خراجِ تحسین منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف تازہ ترین قطر میں آج ہونے والے امریکا ایران مذاکرات ابہام کا شکار اسرائیل کا 'ای ون' منصوبہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے سنگین خطرہ ہے: پاکستان یکم جولائی سے مون سون بارشوں کا آغاز؛ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ