منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟
سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے اہم مذاکرات کے بعد پاکستان اور قطر نے مشترکہ بیان جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے دفترِ خارجہ کے مطابق، مفاہمتی یادداشت کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا پہلا دور کامیابی سے پورا ہو گیا ہے۔
اس اجلاس کو ’لیک لوسرن سمٹ‘ کا نام دیا گیا تھا، جس میں امریکا، ایران، پاکستان اور قطر کے بڑے لیڈروں نے بات چیت کی اور خطے میں جاری کشیدگی اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے کئی بڑے فیصلے کیے۔ یہ ساری بات چیت مثبت اور اچھے ماحول میں ہوئی، جس کے بعد آگے کے معاملات کو سلجھانے کے لیے راستے کھل گئے۔
اس بیٹھک کے بعد پاکستان اور قطر کی طرف سے جاری کیے گئے مشترکہ بیان میں بتایا گیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عملدرآمد کے لیے ایک بہت بڑی اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنائے جائے گی۔ یہ کمیٹی دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی صلح صفائی کے کام پر نظر رکھے گی۔
اعلامیے کے مطابق، اس کمیٹی کے تحت الگ سے چھوٹے گروپس بھی بنائے جائیں گے جو ایران کے ایٹمی پروگرام، اس پر لگی ہوئی اقتصادی پابندیوں اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے دن رات کام کریں گے، اور ان گروپس کے بڑے افسران باقاعدگی سے اس اعلیٰ سطح کی کمیٹی کو اپنی رپورٹس پیش کریں گے۔
اس اجلاس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ کمیٹی نے اگلے ساٹھ دنوں کے اندر امن معاہدہ مکمل کرنے کا ایک پورا نقشہ یعنی روڈ میپ منظور کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت باریک تکنیکی باتوں پر مزید بات چیت کا عمل فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا۔
اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا فیصلہ سمندری راستے کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، جس کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کو کسی بھی قسم کے خطرے یا نقصان سے بچانے کے لیے اور آپس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک خاص اور سیدھی رابطہ لائن قائم کی جائے گی تاکہ سمندر میں تجارتی جہاز بغیر کسی ڈر کے امن سے گزر سکیں۔
اس کے علاوہ، لبنان میں جاری جنگ کو مستقل طور پر روکنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔
مشترکہ بیان کے مطابق، مذاکرات میں شامل تمام فریقین نے لبنان کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خاص ڈی کنفلیکشن سیل یعنی امن کمیٹی بنانے پر اتفاق کیا ہے، جس کی دیکھ بھال صلح کرانے والے ملک یعنی پاکستان اور قطر کریں گے۔
اس کمیٹی کا اصل کام یہ یقینی بنانا ہوگا کہ لبنان میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی یا لڑائی دوبارہ شروع نہ ہو اور وہاں مکمل امن قائم رہے۔
اس سلسلے میں مزید گہرائی سے ہونے والی تکنیکی بات چیت ہفتے کے باقی تمام دنوں میں بھی اسی بر گن اسٹاک ریزورٹ میں لگاتار جاری رہے گی۔
اس موقع پر صلح کرانے والے دونوں ملکوں، پاکستان اور قطر نے امریکا اور ایران کی حکومتوں کا دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔
انہوں نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ”ہم امریکا اور ایران کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے لڑائی کے پرامن حل اور سفارت کاری کے لیے اپنی مسلسل سنجیدگی اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔“
اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان تمام برادر اور دوست ملکوں کی کوششوں کو بھی بہت سراہا جو اس امن عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی قیمتی مدد اور تعاون فراہم کر رہے ہیں۔
پاکستان اور قطر نے اس بات کا پکا عزم دہرایا ہے کہ وہ اس بات چیت کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے اپنی طرف سے آخری حد تک کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ ساٹھ دنوں کے اندر ایک حتمی اور پکا معاہدہ دنیا کے سامنے آ سکے۔
اس بڑی کامیابی پر بات کرتے ہوئے ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔
انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ”پاکستان کی ثالثی اور صلح صفائی کی کوششوں کی وجہ سے لبنان کی جنگ کے خاتمے کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔“
ایرانی وزیرِ خارجہ نے اپنے ملک کو ملنے والے فائدے کا ذکر کرتے ہوئے مزید کہا کہ ”ایران کے لیے تیل اور کیمیکل کی مصنوعات باہر کے ملکوں کو بیچنے پر لگی ہوئی پرانی پابندیاں اب ختم کر دی گئی ہیں، ہمارے راستے کی ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور دنیا بھر میں روکے گئے ایران کے کچھ پیسے اور اثاثے بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔“
پاکستان اور قطر کے دفترِ خارجہ کا کہنا ہے کہ صلح کرانے والے تمام دوست ملک اس بات چیت کے ماحول کو اچھا اور کامیاب بنانے کے لیے اپنی کوششیں مسلسل جاری رکھیں گے۔
یہ اہم اور باریک بین تکنیکی مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے برگن اسٹاک ریزورٹ میں اسی طرح جاری رہیں گے تاکہ ساٹھ دنوں کے اندر دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان ایک حتمی معاہدہ ہو سکے جس سے پورے خطے میں امن اور سکون آ سکے۔