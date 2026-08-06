خیبرپختونخوا کے کئی شہروں میں آج بارش کا امکان
محکمہ موسمیات نے خیبرپختونخوا کے مختلف اضلاع میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ صوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، جبکہ پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق خیبرپختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ہے۔
محکمہ موسمیات نے دیر، چترال، سوات، شانگلہ، ملاکنڈ، بونیر اور باجوڑ میں بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
اسی طرح کوہستان، بٹگرام، تورغر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، مردان اور صوابی میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر، اورکزئی، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔
پشاور میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاراچنار میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ صوبے میں سب سے کم درجہ حرارت کالام اور مالم جبہ میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔