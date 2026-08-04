پیٹرولیم مصنوعات مزید سستی، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کردیا
پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ کی بنیاد پر تعین کے تحت وفاقی حکومت نے آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کردی ہے۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد 5 اگست کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔
نوٹیکفیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 331 روپے 95 پیسے سے کم ہو کر 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی ہے۔
اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل صرف 4 روپے 07 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے، اس کمی کے ساتھ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 389 روپے 93 پیسے سے کم ہو کر 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر کی سطح پر پہنچ گئی ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا اور نئی قیمتیں 5 اگست تک لاگو رہیں گی۔
یاد رہے کہ حکومت نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم ہفتہ اور اتوار کو قیمتیں برقرار رہتی ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے حوالے سے بیان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام کی تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جس کا ریلیف پاکستان کے عوام کو بھی دیا گیا ہے۔
یومیہ تعین کے تحت پیٹرولیم قیمتیں کب بڑھیں اور کم ہوئیں؟
یاد رہے کہ 17 جولائی کو وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اعلان کیا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین اب روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا، اوگرا روزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرکے ویب سائٹ پر لگایا کرے گی۔
بعد ازاں اسی روز حکومت نے پیٹرولیم منصوعات کی قیمتوں میں اگلے 3 روز کے لیے اضافہ کیا تھا، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 44 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 316 روپے 15 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 05 پیسے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔
20 جولائی کو وفاقی حکومت نے عوام کو معمولی ریلیف دیتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کمی کی تھی، اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی جب کہ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی۔
پھر 21 جولائی کو حکومت نے پیٹرول 4 روپے 93 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 320 روپے 73 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 367 روپے 21 پیسے فی لیٹر مقرر ہوئی تھی۔
اس کے اگلے روز 22 جولائی کو بھی پیٹرولیم منصوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 39 پیسے اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے فی لیٹر مقرر ہوگئی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 7 روپے 83 پیسے کا اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی۔
23 جولائی کو بھی حکومت کی جانب سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 40 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 62 پیسے بڑھائے گئے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے فی لیٹر جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے مقرر ہوگئی تھی۔
اس کے بعد 24 جولائی کو بھی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے 66 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 80 پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا، اس اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی تھی تاہم 25 جولائی کو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی گئی تھیں۔
27 جولائی کو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کرتے ہوئے پیٹرول ایک روپے سستا کیا تھا، اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 3 روپے 37 پیسے فی لیٹر مہنگا کردیا گیا تھا، اس اضافے کے بعد ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی تھی۔
حکومت نے 28 جولائی کو پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے 63 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا تھا، جس کے بعد پیٹرول 335 روپے 81 پیسے اور ڈیزل 388 روپے 38 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا تھا۔
29 جولائی کو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے مقرر ہوگئی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر مہنگا کردیا گیا تھا، جس کی نئی قیمت 390 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی۔
اس کے بعد 30 جولائی کو حکومت نے پیٹرول ایک روپے 9 پیسے فی لیٹر مہنگا کرکے نئی قیمت 336 روپے 15 پیسے فی لیٹر کردی تھی جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بھی 2 روپے 42 پیسے اضافے کے بعد 393 روپے 04 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔
31 جولائی کو حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 12 پیسے جب کہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 66 پیسے فی لیٹر کی معمولی کمی کی گئی تھی، جس کے بعد پیٹرول نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہوگئی تھی اور یہ قیمتیں 3 اگست تک برقرار رہی تھیں۔
گزشتہ روز 3 اگست کو بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کمی کی گئی تھی، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 4 روپے 08 پیسے کمی کے بعد 331 روپے 95 پیسے ہوگئی تھی۔ اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت بھی 2 روپے 45 پیسے کمی کے بعد 389 روپے 93 پیسے کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔